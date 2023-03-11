2023/03/11 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إضافة إلى نشر 20 بحثا علميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدريسي عراقي يحصل على 7 براءات اختراع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدريسي عراقي يحصل على 7 براءات اختراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).