2023/03/11 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد معاناة صياد عراقي “مخضرم” | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد معاناة صياد عراقي “مخضرم” | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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