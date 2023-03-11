وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والأمن المجتمعي في ديالى

2023/03/11 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والأمن المجتمعي في محافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها ، ان “وزير الداخلية عبد الامير الشمري ترأس، في مقر الوزارة، اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والامن المجتمعي في محافظة ديالى”، مبينة ان “جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة إعادة القرى المهجرة ومتابعة باقي الملفات المؤثرة على الجانب الأمني”.

واضافت ان “الاجتماع حضره رئيس ديوان الوقف السني ووكلاء وزارات النفط والموارد المائية والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل اضافة الى مستشار رئيس الوزراء”.

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