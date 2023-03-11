أذربيجان تحتج لدى طهران عقب تحليق طائرة عسكرية إيرانية فوق حدودها

2023/03/11 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استدعت وزارة الخارجية الأذرية ، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى باكو، عباس موسوي، وسلمته مذكرة احتجاج، عقب تحليق طائرة عسكرية إيرانية فوق الحدود الدولية بين البلدين.وقالت الوزارة في بيان اطلع […]

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