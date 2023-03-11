تستمر ليوم كامل.. غداً عودة هطول الامطار في العراق

2023/03/11 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، هطول الامطار في عدد من المدن العراقية يوم غد الأحد، وتستمر ليوم كامل.

وقال الزيادي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه “من المتوقع تعرض جنوبي البلاد إلى حاله ماطرة ضعيفة تدريجياً غداً الأحد وتستمر لظهر الاثنين وقد تكون مدينة البصرة وأجزاء من ميسان وغربي المثنى لحدوث امطار متفرقة”.

وبين ان “هناك حالة ماطرة أخرى تتبعها مجدداً منتصف الأسبوع الحالي ابتداءً مساء الثلاثاء وتتعمق الأربعاء وقد تتأثر اغلب المدن لتساقط امطار متوسطة الشدة وقد تشتد لبعض الأماكن خاصة جنوب شرق البلاد والأقسام الشمالية لزخات مطر غزيرة رعدية”.

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