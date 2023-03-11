اتفاق السعودية وإيران.. العراق أحد المستفيدين و

2023/03/11 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق مراقبون أن الاتفاق المفاجئ بين السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية سينعكس إيجابيا على الوضع في العراق في ظل الصراع الدائم على النفوذ في هذا البلد بين القوتين الأبرز في المنطقة.

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