ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة في الانبار (فيديو)

2023/03/11 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

السبت، عن ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة

مخدرة في محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ضمن سعيها المستمر في

محاربة أعداء الوطن وإفشال مح

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