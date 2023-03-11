انهارت الأرض وابتلعت سيارة.. شاهد ما حدث بعد تسرب مياه من أنبوب في أمريكا

2023/03/11 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحظ أحد سكان مدينة لاغونا بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وجود بركة مياه كبيرة تتجمع أمام منزله الواقع بجانب التل، مما أدى إلى انهيار الطريق وسقوط سيارة داخل الفجوة، نهاية الأسبوع الماضي.

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