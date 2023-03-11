مقتل ثلاثة مدنيين ذبحاً وخطف 26 في هجوم جهادي في شمال سوريا

2023/03/11 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بائع يفرز كمأة البادية في إحدى أسواف حماة في وسط سوريا الغربي في السادس من شباط/فبراير 2023 © ا ف ب لؤي بشارة بيروت (أ ف ب) – قُتل ثلاثة مدنيين السبت خلال جمعهم الكمأة في شمال سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وتخلّله خطف 26 آخرين على الأقل، وفق ما […]

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