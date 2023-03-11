السوداني يطلق حملةً خدمية شاملة لجميع القطاعات في مدينة الكاظمية

2023/03/11 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلق رئيس مجلس الوزراء السيّد محمّد شياع السوداني حملةً خدمية شاملة لجميع القطاعات في مدينة الكاظمية.

?تتضمَّن الحملة تطوير قطاع الطرق والجسور والنقل العام ويشمل:

▪️صيانة وتنظيف شوارع المدينة ودعم الملاكات البلدية بالآليات اللازمة.

▪️تأهيل شوارع (موسى الكاظم، العسكريين، محمد الجواد، الصنايع، الحمزة) ضمن حملة (بغداد أجمل).

▪️شمول (٥٠٠) ألف متر مربع بحملات اكساء الطرق.

▪️تضمين بناء جسر جديد لربط الكاظمية بالأعظمية بموازنة ٢٠٢٣.

▪️حسم التعارضات المُعطِّلة لإنجاز مُجسَّر ساحة عدن.

▪️نقل مقار الدوائر الرسمية خارج الكاظمية لفك الزخم المروريّ.

▪️تطوير وتأهيل كراج (سيد محمد) وإضافة كراج آخر مُتعدد الطوابق.

▪️إيجاد كراجات قرب المنافذ الرئيسة (جسر الائمة، شارع المحيط).

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? تطوير قطاع المُتنزهات والخدمة العامة ويشمل:

▪️تحديد أراضٍ تابعة للوزارات واستعمالها للنفع العام.

▪️تحويل بستان (حلا) إلى متنزه نموذجي.

▪️تطوير كورنيش الكاظمية من قبل أمانة بغداد.

▪️نقل سجني (العدالة والقصوى) وفتح المنطقة لأغراض الترفيه.

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?تطوير قطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي ويشمل:

▪️صيانة شاملة لكهرباء المدينة وإنارة شوارعها الداخلية.

▪️إعداد كشف بتعارض الكيبلات المُعرقِل لحملة (بغداد أجمل).

▪️نصب محطتان كهربائيتان (mva) خلال (٦٠) يومـــاً.

▪️دعم كهرباء مدينة الكاظمية بآليات تخصصية إضافية.

▪️إنجاز ربطة تقوية مياه الشرب بطول (٥٥٠) متراً.

▪️إدراج منظومة مانع الروائح لمحطة الكاظمية ضمن خطة الأمانة لعام ٢٠٢٣.

▪️تجهيز المضخات لرفع كفاءة عمل محطة الكاظمية لـ(٩٥) %

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?تطوير قطاع التربية ويشمل:

▪️تحديد حاجة المدينة للمدارس الجديدة.

▪️تهيئة (٢٤) قطعة مطلوبة لإنشاء المدارس.

▪️إحصاء المدارس المُراد هدمها وتحويلها لمدارس مُتعدِّدة الطبقات.

▪️تأهيل (٦) مدارس تراثية بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

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?تأهيل عدة جوانب من القطاع الأمني ويشمل:

▪️تطوير مداخل المدينة والسيطرات.

▪️تخفيض المُرابطات الداخلية في مدينة الكاظمية.

▪️فتح مسارب إضافية في السيطرات الثابتة

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?تطوير الخدمات في مناطق الزراعي وتشمل:

▪️توجيه فريق الجهد الخدمي والهندسي بتقديم الخدمات لسكان الزراعي في منطقة (الطي).

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