مديرية الجوازات تعلن افتتاح مكتبها في الأعظمية صباح غد الأحد

2023/03/11 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الجوازات، اليوم السبت، افتتاح مكتبها في الأعظمية صباح غدا الأحد.

وقال إعلام المديرية في تنويه تلقته (بغداد اليوم) إنه "سيتم افتتاح مكتب جوازات الاعظمية -السريع صباح يوم غد الاحد الموافق 2023/3/12".

ودعا "المراجعين إلى ضرورة تثبيت الحجز قبل مراجعة مكتب الجوازات".

أدناه نص التنويه:

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