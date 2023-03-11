الموارد المائية: الوضع المائي في العراق هو الأسوء منذ ثلاثينات القرن الماضي- عاجل

2023/03/11 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر اليوم السبت، الوضع المائي في العراق بأنه الأصعب منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال راضي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوضع المائي والخزين المائي تحديدا في وضع حرج جدا، باعتبار ان مستوى الخزين في خزاناتنا منخفض بشكل كبير"، مبينا ان "مجموع الخزين المائي الحالي يتراوح بين 7 و 7.5 مليار متر مكعب، فيما كان في عام 2020 بين 55 و 60 مليار متر مكعب".

واوضح أن "أسباب انخفاض الخزين المائي هو تتابع المواسم الشحيحة حيث أن هذا رابع موسم شحيح يمر علينا، فضل عن قلة الايرادات المائية خوصا من الجانب التركي وانحباس الامطار والتغيرات المناخية كلها عوامل ادت لانخفاض الايرادات المائية لأننا كنا نضطر لاطلاق كميات من الخزين المائي لتلبية المتطلبات اليومية".

واشار الى ان "هذه السنة المائية الحرجة يمكن وصفها بأنها اسوء سنة منذ ثلاثينات القرن الماضي".

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