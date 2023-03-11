2023/03/11 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على إعداد استراتيجيات خاصة بمشروع المدن السكنية الجديدة ضمن خططها لتوفير وحدات سكنية وقطع أراض لجميع المواطنين.

وقال وزير الإعمار بنكين ريكاني لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "استراتيجية توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين تعد من الاستراتيجيات الرئيسة التي اتبعتها الدولة لتوفير السكن الملائم لهم"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة السكن من خلال توزيع الأراضي من دون توفير خدمات".

وأضاف، أن "أغلب المدن فقدت طبيعتها وتصميمها الأساس، بسبب تكثف البناء العشوائي وعدم تنظيم عملية توزيع الخدمات، وأن الوزارة ارتأت في ضوء ذلك بناء مدن سكنية جديدة ملاصقة للمدن الحالية، مع إعداد تصاميم أساسية حديثة لها وطرق وخدمات خاصة بها"، متابعاً أن "اتباع هذه الاستراتيجية سيوفر خلال 15 إلى 20 سنة مناطق جديدة جاذبة أكثر من القديمة، تضم شتى أنواع الخدمات، وبمرور الزمن سيتم الانتقال لها من قبل المواطنين".

وفي السياق نفسه، أكد ريكاني أن "الوزارة بصدد تنفيذ 15 مدينة جديدة، وهي عاكفة حالياً على وضع استراتيجيات تنفيذها وتحديد الجهة التي ستتكفل بتوفير الخدمات الرئيسة لها، كون الكلف المالية ستكون مرتفعة جداً"، لافتاً إلى أن "محور العمل في العاصمة سيركز على مناطق شمال شرق بغداد وجنوب شرق بغداد وكذلك غربها بغية خلق بيئة جاذبة فيها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: سنتّبع استراتيجية توفر خلال 15 سنة مناطق سكنية جديدة جاذبة أكثر من القديمة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: سنتّبع استراتيجية توفر خلال 15 سنة مناطق سكنية جديدة جاذبة أكثر من القديمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).