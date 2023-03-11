2023/03/11 | 18:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكدت الصين، أنها لا تسعى وراء أي مصلحة أنانية على الإطلاق...

ظهرت المقالة الصين بعد اتفاق السعودية وايران: لا نسعى وراء مصلحة بالشرق الأوسط أولاً على المسلة.

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