2023/03/11 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشرت بلدية الشعب، اليوم السبت، بترقيع التخسفات والحفر في محلة 317 زقاق 9 شرقي بغداد.وذكرت البلدية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”قسم الطرق في بلدية الشعب باشرت اليوم، بأعمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



“بلدية الشعب” تباشر بترقيع التخسفات والحفر في محلة 317 شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

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