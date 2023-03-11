تفاح معبأ بـ 3 ملايين حبة مخدرة.. ضبط “الشحنة الكارثية” في القائم

2023/03/11 | 18:53 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة من مختلفة الأنواع، مخبأة في صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد في منفذ القائم.وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء تمكنت هيئة المنافذ الحدودية […]

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