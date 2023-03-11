أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في مخيم آشتي بإقليم كردستان العراق

2023/03/11 | 18:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه النازحون في مخيم آشتي جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صعوبات متفاقمة -خصوصا مع فصل الشتاء وقلة موارد التدفئة- في المخيم الواقع في قلب منطقة جبلية مغطاة بالثلوج.

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