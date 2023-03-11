وزير الكهرباء في ديالى لبحث 5 ملفات حيوية

2023/03/11 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب مضر الكروي، السبت، بان وزير الكهرباء سيزور ديالى لبحث 5 ملفات حيوية.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” وزير الكهرباء سيزور بعقوبة اليوم لعقد سلسلة لقاءات موسعة مع نوابها والحكومة المحلية لبحث 5 ملفات حيوية أبرزها تعزيز منظومة الطاقة وإطلاق سلسلة مشاريع مهمة لفك الاختناقات بالاضافة الى دعم دوائر الوزارة استعداد لموسم الصيف المقبل”.

واضاف،ان” ديالى بحاجة ماسة لمشاريع استراتيجية لديمومة الطاقة الكهربائية من ناحية تزويدها بالمحولات المتنقلة لخفض الاحمال في ساعات الذروة وزيادة امدادات المواد الاولية لافتا الى ان الوزير سيطلق خارطة طريق مهمة في زيارته المرتقبة”.

واشار الى ان” المناطق المحررة ستكون ضمن جدول اهتمام وزير الكهرباء ونأمل في زيادة الدعم بنسبة تزيد عن 20% خلال 2023″.

وتعاني منظومة الكهرباء في ديالى من اشكاليات كبيرة في ملف التجهيز والاعطال الفنية والاحمال الزائدة”.

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