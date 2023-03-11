التخصيب الإعلامي وولادات الثقافة القيصرية

2023/03/11 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

قادتني الصدفة لأن استمع من المذياع

إلى برنامج خلف البؤس في نفسي ودعاني

لأن أقول : غالبا ما تنسدل أستار العتمة

فيختلط الحابل بالنابل .



ويزداد حدوث

هذا الأمر حين يتولى الوارثون ال

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