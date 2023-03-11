السوداني يكشف آخر مستجدات الموازنة.. هذا موعد وصولها للبرلمان

2023/03/11 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب، محمد سعدون، اليوم

السبت، آخر مستجدات قانون الموازنة

المالية لعام 2023 وموعد ارسالها، فيما

أكد أن البرلمان هو من سيحدد حصة إقليم

كردستان النهائية.

وقال سعدون في حديث صحفي إن "ارسا

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