2023/03/11 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعرض “الريدز” ليفربول، اليوم السبت، لخسارة مفاجئة بسقوطه 1-0 أمام مضيفه بورنموث، الذي كان يتذيل الترتيب قبل المباراة، في افتتاح الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.ودخل المدرب الألماني يورغن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ليفربول” يسقط امام مضيفه “بورنموث” في الدوري الانجليزي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ليفربول” يسقط امام مضيفه “بورنموث” في الدوري الانجليزي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ليفربول” يسقط امام مضيفه “بورنموث” في الدوري الانجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).