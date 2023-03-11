2023/03/11 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور في اقليم كردستان ، اليوم السبت، عن مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل بحادثين منفصلين في محافظة السليمانية وإدارة كرميان في إقليم كردستان.وأعلنت مديرية مرور قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في السليمانية وكرميان المركز الخبري الوطني.

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