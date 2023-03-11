التونسيون سمر البشرة ضحية للحملة المناهضة للمهاجرين في بلادهم

2023/03/11 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينجُ التونسيون من ذوي البشرة السمراء جراء الحملة المناهضة للمهاجرين غير القانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء وتنامى لديهم شعور بعدم الطمأنينة في بلدهم إثر تصريحات شديدة اللهجة للرئيس قيس سعيّد.

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