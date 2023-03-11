وفد إيراني يزور البحرين بعد عودة العلاقات مع السعودية

2023/03/11 | 19:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وصل وفد برلماني إيراني، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد...

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