الأحزاب الكردية تتفق على اعتماد تسجيل النظام البايومتري ونظام الدوائر بانتخابات الإقليم

2023/03/11 | 19:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كردستان، اجتماعاً بحثت فيه...

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