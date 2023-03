جانب من ندوات معرض أربيل للكتاب في اليوم الرابع.. حضور لكبار الباحثين والمفكرين

2023/03/11 | 19:53 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 شهد اليوم الرابع من معرض أربيل الدولي للكتاب فعاليات منوعة منها إقامة 6 ندوات باللغتين العربية والكردية، وسط حضور العوائل والشباب من مختلف المحافظات العراقية.الكاتب الأميركي “ستيف كلارك” وقّع كتابين باللغة الإنكليزية حملا عناونَي: “THE LOW POINT OF LABOR RESISTANCE IS BEHIND US”، و”50 YEARS OF COVERT OPERATIONS IN THE US”.[…]

