تقرير: ارتفاع محاولات الشباب للانتحار على مستوى العالم خلال جائحة كورونا

2023/03/11 | 20:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير جديد من جامعة كالجاري (UCalgary) زيادة زيارات قسم الطوارئ لمحاولة الانتحار والتفكير في الانتحار بين الشباب على مستوى العالم.التقرير المنشور في مجلة Lancet Psychiatry عبارة عن تحليل لـ 42 دراسة تمثل أكثر من 11 مليون زيارة لقسم الطوارئ للأطفال في 18 دولة.نُشرت الدراسات المشمولة بين يناير 2020 ويوليو 2021، واحتوت على […]

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