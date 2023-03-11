دوري أبطال إفريقيا.. ردود فعل غاضبة بعد تضاؤل حظوظ الأهلي في بلوغ الدور الثاني

2023/03/11 | 20:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي الأهلي المصري من نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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