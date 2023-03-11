السليمانية تلمح للانفصال.. يجب تطبيق نظام اللامركزية الإدارية

2023/03/11 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

طالب السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت، بإعادة تفعيل المطالبات بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في السليمانية وحلبجة.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "في ظل الظلم الذي تواجه به سلطات حكومة الإقليم محافظة السليمانية، فأن الحل الأمثل هو تطبيق نظام اللامركزية الإدارية كي يتم إنصاف سكان المحافظة".

وأضاف أن "رواتب الموظفين في السليمانية تتأخر عن زملائهم في أربيل ودهوك، كما هناك ارتفاع كبير في أسعار الوقود وسوء الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم التي تتعامل بانتقائية مع السليمانية، والحل الأمثل هو تطبيق نظام اللامركزية الإدارية".

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