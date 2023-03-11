اتفاق نيابي تربوي للإطاحة بمدير تربية البصرة

2023/03/11 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي اليوم السبت، عن الاتفاق مع الكوادر التعليمية بالمحافظة لغرض استضافتهم في لجنة التربية النيابية لغرض بحث مطالبهم.

وقال المياحي لـ(بغداد اليوم)، انه "ارسل كتابا إلى لجنة التربية لغرض استضافة الكوادر المتقدمة واستضافة مدير التربية عبد الحسين سلمان للاتفاق على حل جميع المشاكل التي تواجههم"، مبينا انه "من غير المعقول التجاوز على الكوادر التعليمية وهذا ما لانسمح به".

الى ذلك قال عدد من الاساتذة لـ(بغداد اليوم)، ان "تجمع من المعلمين اتفقوا مع المياحي لغرض فتح ملفات مدير عام تربية البصرة في لجنة التربية"، مبينا ان "حقوقهم لن تنتهي الا بإقالة مدير التربية"، حسب قولهم.

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