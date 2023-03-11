منح 1520 حق لجوء في السويد الشهر الماضي

2023/03/11 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السويد تشديد إجراءات منح حق

اللجوء، حيث تظهر إحصاءات شهر شباط

الماضي أن عدد الذين حصلوا على حق

اللجوء فيها بلغ ألفاً و520 فقط، وهو أقل

مقارنة بالأشهر الماضية، فيما على

الذين تقدموا بطلبات للحصول

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