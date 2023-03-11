بالصور:جلسة نقاشية داخل مكتب مجلس النواب في كربلاء حول كتابة ورقة أخلاقيات حرية التعبير

2023/03/11 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جمعية مراقبة حقوق الانسان (احد

منظمات المجتمع المدني في كربلاء)

وبالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي

في كربلاء المقدسة اليوم

السبت ٢٠٢٣/٣/١١م الجلسة النقاشية

الخاصة بكتابة ورقة أخلاقيات حرية

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