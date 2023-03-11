مخرجات اجتماع الأحزاب الكردية بشأن الانتخابات

2023/03/11 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتباع نظام أربع دوائر انتخابية حسب محافظات الاقليم.

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