مختار حي السلام: مدير الناحية بلغ الجزع.. ونطالب بتدخل محافظ بغداد لتعبيد الشوارع

2023/03/11 | 20:21 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كويريش (بغداد) 964 طالب أهالي حي السلام في منطقة كويريش، جنوبي العاصمة بغداد، بتدخل محافظة بغداد والحكومة المركزية لحل مشكلة الخدمات في منطقتهم، حيث تغيب الخدمات عنها منذ اعوام طويلة.التفاصيل: منطقة كويريش تفتقد لأبسط الخدمات من شبكات الصرف الصحي وتبليط الشوارع.أحياء المنطقة تتحوّل بعد الأمطار إلى مستنقعات من المياه التي تصعّب حركة الأهالي […]

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