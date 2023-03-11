غداً.. السوداني يفتتح مستشفى السياب وسايلو أم قصر

2023/03/11 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

يفتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، غداً الأحد، مستشفى السياب التعليمي وسايلو أم قصر في محافظة البصرة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن "الوزارة تدعوكم لتغطية افتتاح مستشفى السياب التعليمي (التركي) بمحافظة البصرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور وزير الصحة صالح الحسناوي يوم غد الأحد الموافق 12 آذار الساعة 11 ظهراً".

من جانب آخر، قال بيان لوزارة التجارة، إن "الوزارة تدعوكم لحضور افتتاح سايلو أم قصر في محافظة البصرة بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات وسيتم الافتتاح بحضور رئيس الوزراء ووزير التجارة وعدد من المسؤولين في المحافظة غدا الأحد الساعة 12 والنصف ظهرا".

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