لجنة نيابية: توحيد قوانين الاستثمار سيعزز من تفاعل الحركة الاستثمارية 

2023/03/11 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، السبت، أن توحيد قوانين الاستثمار سيعزز من تفاعل الحركة الاستثمارية ويتقدم بها مرحلة إلى الأمام في مجالي الاستثمار المحلي والدولي في العراق.

وقال رئيس اللجنة حسنين الخفاجي، إن "اللجنة عقدت أكثر من جلسة مع هيئات الاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار بحضور رؤساء الهيئات، من أجل توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي نفس الوقت تم الاتفاق على توحيد القوانين التي تختص في مجال عمل الاستثمار".

وتابع، أن "توحيد قوانين الاستثمار سيعزز من تفاعل الحركة الاستثمارية ويتقدم بها مرحلة إلى الأمام في مجالي الاستثمار المحلي والدولي في العراق"، مضيفاً أن "الهيئة الوطنية للاستثمار هي المسؤولة عن هيئات الاستثمار في كل محافظات البلاد، وأن الاتفاق الأساسي كان مع الهيئة".

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