القبض على 86 متهماً احدهم وفق المادة 4 ارهاب في ديالى

2023/03/11 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، القاء القبض على ٨٥ متهماً بمواد قانونية مختلفة ، وواحد وفق المادة ٤ ارهاب في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة،استمرت قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة معها بتنفيذ عمليات التفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق قاطع قيادة عمليات ديالى، حيث كانت النتائج لهذا اليوم السبت كما يلي :-(القاء القبض على ٨٥ متهماً بمواد قانونية مختلفة ، وواحد وفق المادة ٤ ارهاب و ضبط ٧٣ قطعة سلاح مختلفة ومصادرة ١٦٠ دراجة نارية مخالفة و١٨عجلة مخالفة مختلفة والعثور على جهاز موبايل والاستيلاء على ٣٣٢ اعتدة مختلفة و ١١١ مخزن عتاد والعثور على مواد طبية ممنوعة مختلفة والعثور على سبائك نحاس كمية ٧ طن مع تدمير مضافة للعدو .واضاف رسول “ستواصل القطعات الامنية البطلة القصاص العادل من العناصر الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بالأمن لبسط الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذين يليق بهم”.

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