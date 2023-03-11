الخدمات النيابية تعلن عن سعيها لتمرير قانون العاصمة ومعالجة العشوائيات

2023/03/11 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة الخدمات النيابية، السبت، عن تحركها نحو إقرار القوانين المعطلة بضمنها إقرار قانون العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة محما خليل، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ان “من القوانين التي يمكن إن إعـادة النظر بها خلال هذه الــدورة، هو قانون الطرق العامة وقانون العاصمة بغداد وأيضاً قانون التجاوزات على الأراضـي “جميعها وقانون الجباية”.

واشار إلى أن “القوانين المهمة تمت ترحيلها من الدورات السابقة والتي طالبنا البرلمان بالمضي بالتصويت “، مبيناً أن هذه القوانين سحبت من الحكومة لإعـادة النظر فيها لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية”.

وبشأن قانون العاصمة، أوضح خليل، أنه “لم يكتمل بسبب الخلافات السياسية في الدورات السابقة، وفي هذه الدورة هناك مشروعان للقانون، سيتم توحيدهما على وفق المـواد الدستورية والقانونية وسيتم الارتباط تشريع القانون من أجـل فـك والتداخلات بين المحافظة والأمانة”.

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