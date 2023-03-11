فيديو.. مروحيات أوكرانية هجومية تمطر أهدافا روسية بالصواريخ قرب باخموت

2023/03/11 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قاعدة سرية في أوكرانيا تقلع ثلاث مروحيات هجومية من طراز "مي-8" وتحلق على ارتفاع منخفض باتجاه باخموت في مهمة لشن هجوم ضد القوات الروسية، وما إن تقترب من المدينة الشرقية حتى تطلق صواريخها قبل أن تستدير وتبدأ رحلة العودة الى القاعدة.

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