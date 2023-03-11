خلال لقائه بامير الايزيدية، البارزاني يؤكد على ضرورة الوجود الايزيدي

2023/03/11 | 20:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك استقبل اليوم الرئيس العام للحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني امير الأيزيدية حازم سعيد تحسين بك و الوفد المرافق له في أربيل.و تحدث الطرفان حول اخر التطورات المتعلقة بالمكون الأيزيدي و اوضاع المناطق الايزيدية و خاصة قضاء سنجار.و اكد البارزاني على ضرورة الاهتمام بالوجود الايزيدي و تطبيق اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع …

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