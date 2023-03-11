انفوكرافيك : تعرف على مقبرة الزليلية

2023/03/11 | 20:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اينفوكرافيك مقبرة الزليلية هذه المقبرة الجماعية تقع في شرق قضاء سنجار ، تم اكتشافها عام 2016 وبحسب شهود عيان ناجين منها ، تحوي على ما يقارب ( 40 ) رفات تعود أغلبها لأهالي مجمع تل بنات (آل عزاوي) و بسبب الإهمال والظروف الجوية كسيول الأمطار وكذلك بفعل الحيوانات السائبة ضاعت أغلب معالم …

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