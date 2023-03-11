2023/03/11 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ممثل المرجع السيستاني عن زيادة

شمول الفئة العمرية للاطفال العراقيين

المصابين بالسرطان بالعلاج المجاني

داخل مستشفى وارث الدولية

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال

حفل افتتاح جهازين تشخيصيين حد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل السيستاني يقرر شمول الاطفال العراقيين المصابين بالسرطان لغاية 15 عاما بدلا من 12 عاما فما دون بعلاج المجاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل السيستاني يقرر شمول الاطفال العراقيين المصابين بالسرطان لغاية 15 عاما بدلا من 12 عاما فما دون بعلاج المجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).