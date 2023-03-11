2023/03/11 | 21:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اتفاق...

ظهرت المقالة أبو الغيط: التطبيع بين السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام أولاً على المسلة.

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