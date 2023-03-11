2023/03/11 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، ضبط كمية من المواد المخدرة والقبض على حائزيها في إحدى السيطرات الأمنية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد مخدرة مخبأة داخل عجلة في ميسان المركز الخبري الوطني.

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