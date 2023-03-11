2023/03/11 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن نتائج عملية حفظ القانون ضمن قاطع عمليات ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه” تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تُحصي نتائج عملية حفظ القانون في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تُحصي نتائج عملية حفظ القانون في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تُحصي نتائج عملية حفظ القانون في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).