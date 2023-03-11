2023/03/11 | 21:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية الإيرانية: اعتقال أكثر من 100 شخص سمموا طالبات بدوافع سياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية الإيرانية: اعتقال أكثر من 100 شخص سمموا طالبات بدوافع سياسية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية الإيرانية: اعتقال أكثر من 100 شخص سمموا طالبات بدوافع سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).