مدرب ليفربول يعلق على ركلة جزاء صلاح المهدرة

2023/03/11 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن فريقه لم يقدم ما يكفي لتجنب الخسارة أمام بورنموث 0-1 يوم السبت، في افتتاح الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "ماذا أستطيع قوله؟ لم تكن حقا مباراتنا..



كنا مسيطرين في الشوط الأول..



لقد نفذوا هجمات مرتدة، وأعتقد حقا أن المساحات التي كان علينا اللعب فيها، كانت واضحة ومفتوحة للغاية".

وتابع: "كان الباقي مشغولا إلى حد ما بتغطية المساحات الأخرى..



من الواضح أننا لم نستطع التقدم بجميع الكرات، بدا الأمر وكأنه غير ناجح..



الأشياء الصغيرة تحدث فارقا كبيرا".

وعن ركلة الجزاء التي سددها نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، برعونة خارج إطار المرمى، قال كلوب: "آخر ضربة جزاء حصلنا عليها في الدوري كانت منذ فترة طويلة..



لا تجعل (الركلة) الأداء أفضل، لكنها يمكن أن تغير النتيجة على الأقل".

وأضاف كلوب: "صلاح يحرز الكثير من الأهداف، لكنه أضاع ركلة الجزاء..



هذه هي الحياة".

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن هذه المرة الأولى التي يسدد فيها صلاح ركلة جزاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، خارج إطار المرمى.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة وارتقى للمركز الـ16 مؤقتا.

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