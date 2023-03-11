2023/03/11 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُبر إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية بشكل عام إيجابيا لاستقرار المنطقة، لكنّه يترك أسئلة شائكة معلّقة لاسيما حول الطموحات النووية الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقارب السعودي الإيراني.. من الرابح؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقارب السعودي الإيراني.. من الرابح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).