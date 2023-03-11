2023/03/11 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني ودرجال يهنئان منتخب الشباب لبلوغه المربع الذهبي سيناريو قاتل يقود ليوث الرافدين للتأهل إلى مونديال أندونيسيا بغداد- ساري تحسين بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس تأهل منتخب الشباب إلى بطولة كأس العالم للشباب.وقال في تغريدة على منصة تويتر تابعتها ( الزمان) (نهنئ ونبارك تأهل منتخبنا الوطني، لكرة القدم، إلى بطولة كأس […]

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