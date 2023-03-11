2023/03/11 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعد التقارب بين الرياض وطهران إنجازاً لإستقرار المنطقة ومراقبون : إتفاق عودة العلاقات خطوة مفاجئة لإسرائيل ستزيد تعقيد مساعي التطبيع بغداد – قصي منذر عد مراقبون للشأن السياسي الاقليمي ،اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وايران يمثل خطوة مفاجئة لمساعي اسرائيل في تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة ،واكدوا انه بمثابة انهيار للجدار الدفاعي الاقليمي الذي […]

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